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17:34, 20 октября 2023Силовые структуры

Бывшего министра здравоохранения российского региона арестовали на полгода

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области Быковскую

Фото: Александр Блотницкий / РИА Новости

Кущевский районный суд в Краснодарском крае на полгода арестовал бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий при закупках на утилизацию медицинских отходов. Под стражу также отправили бывшего заместителя Быковской по общим вопросам Станислава Беседовского. Его арестовали на три месяца.

По версии следствия, с сентября 2017 по январь 2018 года Быковская и ее заместитель вмешивались в проведение конкурса на утилизацию медицинских отходов и действовали в интересах компании «Центр 100 Ростов-на-Дону». В ноябре 2019 года министра задержали сотрудники ФСБ, в отношении нее возбудили уголовное дело.

При этом со своей должности Быковская ушла только в 2020 году. Она уволилась после скандала с пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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      Варвара Митина
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