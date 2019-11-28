ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская стала фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, Быковская задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело.

30 августа сотрудники ФСБ задержали главного инженера отдела ЖКХ администрации города Верхний Уфалей Валерия Читалова. У мужчины изъяли 250 тысяч рублей, предположительно, полученных в качестве взятки. Момент его задержания был снят на видео.

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