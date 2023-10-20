Китай ограничил экспорт сырья для производства электрокаров

Reuters: Китай ограничит экспорт графита с 1 декабря 2023 года

Власти Китая решили ограничить экспорт графита с 1 декабря 2023 года. Министерство торговли КНР обяжет производителей сырья получать разрешение на продажу минерала за рубеж, сообщает Reuters.

Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита, а также перерабатывает более 90 процентов мирового графита для производства аккумуляторов электромобилей. Ограничения затронут поставки натурального и искусственного графита — последние уже находились под временным контролем Министерства торговли.

«Новые меры обеспечат внутренние поставки графита для военного использования, например, в аэрокосмическом секторе, а также для отечественного производства аккумуляторов», — пояснил аналитик консалтинговой компании Mysteel Чанг Ке. По его словам, из-за роста продаж электрокаров на мировом рынке и строительства новых заводов, которые выпускают аккумуляторы, спрос на графит растет и в отрасли может возникнуть дефицит.

Ограничения аналогичны мерам, которые ввели 1 августа в отношении поставок галлия и германия, используемых для производства микросхем. Запрет на свободную продажу за рубеж двух металлов привел к росту цен на мировых рынках. Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом получения редкоземельных металлов, и ограничения стали очередным шагом в эскалации войны между Пекином и Вашингтоном за доступ к материалам, используемым при изготовлении высокотехнологичных полупроводников.

В последние годы Китай сократил добычу природного графита для защиты окружающей среды и с 2021 года увеличил производство синтетического сырья. По данным Mysteel, на синтетическую форму в настоящее время приходится 70 производства производства в КНР.

Эксперты Goldman Sachs подсчитали, что замена китайских аккумуляторов обойдется Западу в 160 миллиардов долларов до 2030 года. Из них 78,2 миллиарда долларов потребуется потратить на создание мощностей по выпуску аккумуляторов и 60,4 миллиарда — на изготовление необходимых компонентов. Кроме того, странам Запада будет необходимо выделить 13,5 миллиарда долларов на добычу лития, никеля и кобальта, а также 12,1 миллиарда — на их переработку.