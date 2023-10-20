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12:14, 20 октября 2023Спорт

Чимаев подписал новый контракт с UFC

Менеджер Чимаева Шаммас сообщил, что боец заключил новый контракт с UFC
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Менеджер спортсмена Махди Шаммас рассказал, что речь идет о долгосрочном соглашении. При этом он не раскрыл детали контракта.

21 октября Чимаеву встретится с бразильцем Камару Усманом. Схватка пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

22 сентября Шаммас объявил, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. В следующем поединке спортсмен выступит за ОАЭ и будет представлять грозненскую команду «Ахмат».

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.

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      Ксения Курашкина
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