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16:26, 20 октября 2023Ценности

Джулия Фокс надела корсет с портретом принцессы Дианы и была обругана в сети

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская модель и актриса Джулия Фокс вышла в свет в необычном наряде и была обругана в сети. Соответсвующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

33-летнюю знаменитость заметили в Лондоне во время промо-тура своих мемуаров «В канализацию» (Down The Drain). Для данного события манекенщица надела корсет с портретом принцессы Дианы и белую юбку, которая была прикреплена к кожаному поясу с помощью застежек. Вдобавок она дополнила свой образ атласной лентой в волосах и сумкой с изображением флага Британии.

Читатели издания не оценили внешний вид Фокс, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Это зашло слишком далеко», «Мне нравится только юбка и больше ничего», «Диана, наверное, сейчас в гробу переворачивается», «Так неуважительно к королевской семье», «Она напоминает мне Мадонну, которая также пытается привлечь к себе внимание любыми способами», — возмущались они.

Ранее Джулия Фокс появилась в отеле Ham Yard в Лондоне в откровенном наряде. Папарацци сняли знаменитость в монохромном белом образе, который включал в себя мини-шорты и остроносые сапоги до колен и на шпильках. При этом манекенщица появилась на публике топлес, прикрыв обнаженную грудь рубашкой в чехле бренда Figura Services, висевшей у нее на шее.

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      Мария Винар
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