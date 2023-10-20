Экс-премьер Израиля назвал возможные сроки проведения операции в Газе

Экс-премьер Барак: Израилю нужно два-три месяца на операцию в Газе

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью газете Standard заявил, что ЦАХАЛ понадобится два или три месяца, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа.

Чиновник подчеркнул, что «Израиль был бы рад уничтожить весь военный потенциал ХАМАС с воздуха, но это невозможно». Также экс-премьер отметил, что стране «нужны солдаты на земле».

«Они будут ходить из дома в дом, уничтожать все ракетные пункты, все оружие и виновных. На это, наверное, уйдет не менее двух недель», — уточнил Барак, сообщив, что на полное освобождение Газы уйдет два-три месяца.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.