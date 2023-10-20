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01:00, 20 октября 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась обнаженной в постели

Фото: @emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость снялась обнаженной в постели, повернувшись спиной к камере. На размещенном фото видно, что на время съемки манекенщица отказалась от макияжа и распустила волосы.

Поклонники восхитились фигурой Ратаковски, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 275 тысяч лайков. «Так красиво», «Очень горячо», «Шикарная девушка!», «Великолепно выглядишь», «Мне бы столько уверенности», — высказывались они.

Ранее Ратаковски выложила архивные фото в откровенном виде. Она предстала перед камерой в зеленом бикини собственного бренда купальников Inamorata, оформленном сине-желтым абстрактным принтом.

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      Мария Винар
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