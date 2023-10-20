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18:35, 20 октября 2023Мир

Глава ЕК получила гневное письмо от персонала ЕС из-за позиции по Израилю

Глава ЕК фон дер Ляйен получила гневное письмо из-за позиции по Израилю
СюжетНаселение России:
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Florion Goga / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен получила гневное письмо от персонала Европейского союза (ЕС) из-за своей позиции по Израилю. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Мы столь же решительно осуждаем непропорциональную реакцию израильского правительства против 2,3 миллиона палестинских мирных жителей, оказавшихся в ловушке в секторе Газа. Именно из-за этих зверств мы удивлены позицией, которую заняла Еврокомиссия», — говорится в письме.

Авторы текста выразили обеспокоенность тем, с каким «безразличием» отреагировала фон дер Ляйен на ситуацию в секторе Газа. Также они потребовали призвать лидеров ЕС к миру, отметив, что защита гражданского населения лежит в основе существования ЕС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сравнение России и ХАМАС в заявлении фон дер Ляйен является проявлением нацизма и ксенофобии.

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      Максим Габриелян
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