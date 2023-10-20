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17:08, 20 октября 2023Мир

Глава Минобороны Израиля рассказал о трех этапах войны с ХАМАС

Галант: израильская армия нанесет авиаудары по ХАМАС в три этапа
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военная операция против палестинской группировки ХАМАС пройдет в три этапа. Об этом рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант, выступая на заседании комитета международных отношений и безопасности Кнессета, передает The Times of Israel.

По словам главы Минобороны, Тель-Авив сейчас находится на первой стадии, предполагающей авиаудары и наземные маневры с целью «уничтожения боевиков и нанесения ущерба инфраструктуре, чтобы победить ХАМАС». Далее Галант указал, что на втором этапе боевые действия продолжатся, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».

«Третьим этапом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в Газе и создание новых реалий безопасности для граждан Израиля и жителей [района, окружающего сектор]», — указал он.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. «Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников», — сказал он.

По словам дипломата, эти задачи невозможно осуществить без проведения наземной операции. «Надо не забывать, что у нас больше 1400 убитых. Надо это все прекращать, надо это решать», — подчеркнул Бен Цви.

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      Виктория Кондратьева
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