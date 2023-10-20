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09:24, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Гоблин рассказал о разочаровании от западного телевидения

Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков. Кадр: RTVI Развлечения / YouTube

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, вспомнил, как разочаровался в западном телевидении, когда был ребенком. Подробностями он поделился в интервью для RTVI. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам Пучкова, он смотрел западное телевидение, когда жил вместе с семьей в военном городке под Берлином. Как отметил блогер, там показывали пять немецких каналов.

«Я, разинув рот, прильнул к западному телевидению. Я был твердо уверен, что там одна порнография, боевики и еще черт знает что. Оказалось, что там один футбол, а в выходные какие-то бесконечные церковные проповеди и дурацкие ток-шоу», — рассказал Пучков. Он добавил, что западное телевидение его сильно разочаровало.

Ранее Гоблин заявил, что у него много родственников-корейцев, потому что его жена родом из Северной Кореи. Он назвал их очень серьезными людьми.

Дмитрий Пучков родился в 1961 году в Украинской СССР. Вырос в Ленинграде, старшую школу окончил под Берлином — его отец служил в Группе советских войск в Германии. Работал милиционером. Известность получил благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец». Вел YouTube-канал, на который было подписано более 3 миллионов человек. Аккаунт был заблокирован в 2022 году. Сейчас Пучков публикует видео на других платформах.

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      Олег Давыдов
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