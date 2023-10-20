В Петербурге три человека поели грибов и попали в больницу

В Санкт-Петербурге три человека попали в больницу с отравлением грибами

В Санкт-Петербурге три человека поели грибов и попали в НИИ Скорой помощи с отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину доставили в больницу из квартиры на улице Руставели около часа ночи. По предварительной информации, россияне отравились около десяти вечера — предположительно, они съели бледные поганки. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Около пяти утра в больницу доставили еще одну женщину — ее привезли из квартиры на Комендантском проспекте в состоянии средней тяжести. Пострадавшая сообщила, что съела пирог с грибами. Петербурженке пришлось переночевать в больнице.

Ранее сообщалось, что в городе Истра Московской области с отравлением грибами госпитализировали трех человек. До этого грибами отравился мужчина в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга. Машина скорой помощи забрала его прямо с остановки общественного транспорта.