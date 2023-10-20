ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о новых ударах по объектам организации «Хезболла» в Ливане, в том числе по наблюдательным постам.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на обстрел «Хезболлой» противотанковых ракет через границу. «Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил бывший премьер-министр Израиля и экс-министр обороны страны Эхуд Барак.

Также стало известно, что Армия Израиля получила «зеленый свет» на вход в сектор Газа. При этом министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что безопасность заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и гражданского населения является «второстепенным вопросом» по сравнению с перспективой уничтожения палестинского движения.