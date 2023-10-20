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11:01, 20 октября 2023Мир

Израиль начал эвакуацию жителей города на границе с Ливаном

ЦАХАЛ сообщил об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израиль начал эвакуацию жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«План был одобрен министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Некоторое время назад Северное командование проинформировало мэра города о принятом решении», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что реализацией плана по эвакуации жителей города будут руководить местные власти, министерство туризма и министерство обороны.

19 октября представители израильской армии заявили, что со стороны Ливана наносятся ракетные удары в сторону Израиля, ЦАХАЛ наносит ответные удары по источникам огня. Было зафиксировано около двадцати запусков ракет из Ливана в сторону израильской территории.

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      Семен Александров
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