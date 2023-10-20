Израиль запретит вещания телеканала Al Jazeera в Израиле

Kan: Израиль решил запретить вещание телеканала Al Jazeera на территории страны

Израиль решил запретить вещание катарского телеканала Al Jazeera на территории страны. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

Как сообщает радиостанция, 16 октября израильская служба разведки «Моссад» положительно оценила предложение министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро Al Jazeera.

На ближайшем заседании правительство Израиля утвердит предложение о закрытии Al Jazeera в стране. Для этого инициатива должна быть согласована Министерством обороны и службами безопасности Израиля.

15 октября министр обвинил Al Jazeera в поддержке палестинской группировки ХАМАС, а также в том, что из-за него израильские солдаты подвергаются риску быть атакованными из сектора Газа.

18 октября два официальных израильских аккаунта удалили видео удара по больнице в Газе. Кадры, на которых ракета попадает в больницу «Аль-Ахли», удалили из официальных аккаунтов государства Израиль и израильского посла в США Майкла Герцога в социальной сети X (бывшая Twitter).

Ракетный удар по больнице в центре сектора Газа нанесли 17 октбяря. Израильская сторона обвинила в содеянном группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС, в свою очередь, обвинил в этом Израиль. Точных данных установить не удалось.

Утром 7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.