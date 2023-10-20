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19:38, 20 октября 2023Экономика

Канада столкнулась с проблемой при попытке заместить российскую нефть

Bloomberg: расширение трубопровода Trans Mountain оказалось под угрозой срыва

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Завершение строительства принадлежащего правительству Канады нефтепровода Trans Mountain оказалось под угрозой срыва из-за трудностей при бурении твердых пород в долине Фрейзер в Британской Колумбии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, поданное в Канадский энергетический регулятор (Canadian Energy Regulator, CER).

Из-за возникших трудностей подрядчик предложил план чрезвычайных действий на случай непредвиденных обстоятельств, который подразумевает значительное снижение диаметра трубы до 0,76 метра на проблемном участке вместо запланированных 1,22 метра, если буровые проблемы сохранятся в ноябре 2023 года. С учетом вышеуказанного фактора сроки завершения строительства нефтепровода к Тихоокеанскому побережью, который должен был утроить суммарные объемы поставок сырья из Канады, могут сместиться с конца первого квартала 2024 года на более позднее время.

В сентябре корпорация Trans Mountain (TM) сталкивалась с подобными трудностями при бурении на другом участке трубопровода. Однако тогда местные регулирующие органы одобрили изменение участка маршрута в обход проблемной зоны. Каков будет их ответ на последнее письмо TM — пока неизвестно.

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Проект расширения канадского нефтяного трубопровода Trans Mountain оценивается в районе 23 миллиардов долларов. Суммарная протяженность сети составляет более 1150 километров, а ее пропускная способность с учетом соединения новой ветки со старой может оказаться на уровне в 890 тысяч баррелей в сутки. Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо выкупило проект у Kinder Morgan в 2018 году после того, как руководство компании пригрозило закрыть его из-за ожесточенного сопротивления экоактивистов и представителей коренного населения Британской Колумбии.

Во второй половине сентября агентство Bloomberg сообщало, что значительное расширение канадского трубопровода способно вывести на мировой сырьевой рынок дополнительные 600 тысяч баррелей в сутки. Часть этих объемов сможет отправиться в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2024 году и оказать конкуренцию лидирующим позициям российского сырья в АТР. Ключевыми покупателям канадского сырья после реализации мегапроекта могут стать Индия и Китай, которые нуждаются в поставках на местные нефтеперерабатывающие заводы для производства транспортного топлива и асфальта.

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      Анатолий Акулов
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