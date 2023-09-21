У России появится новый нефтяной конкурент в борьбе за рынки Китая и Индии

Bloomberg: Канада поборется с Россией за поставки сырой нефти в Китай и Индию

Расширение канадского нефтяного трубопровода Trans Mountain способно вывести на мировой сырьевой рынок дополнительные 600 тысяч баррелей в сутки. Часть этих объемов сможет отправиться в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2024 году, сообщает Bloomberg.

Суммарная протяженность трубопровода составляет более 1150 километров. Ввод в эксплуатацию ожидается в следующем году. Проект подразумевает соединение новой ветки со старой, существующей с 1950-х годов. Благодаря этому суммарная пропускная способность Trans Mountain может составить 890 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, нынешняя мощность оценивается примерно в 300 тысяч баррелей в день.

Благодаря почти трехкратному увеличению пропускной способности у ряда азиатских стран, включая Индию и Китай, может появиться новый источник поставок сырья, которые местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) используют для производства транспортного топлива и асфальта. Таким образом, Канада сможет преодолеть зависимость от США по сырьевому экспорту и перенаправить значительную часть потоков в Азиатско-Тихоокеанский регион. В результате у России может появиться новый конкурент в борьбе за поставки нефти в Китай и Индию, считают эксперты.

По итогам 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, вытеснив с лидирующих позиций Саудовскую Аравию и Ирак. В мае 2023-го на долю РФ пришлась половина всего индийского импорта нефти. Кроме того, в прошлом году России стала вторым по объемам поставщиком сырья в Китай. За 12 месяцев РФ поставила азиатской стране в общей сложности 86,25 миллиона баррелей, уступив по этому показателю лишь Саудовской Аравии.

Однако по итогам июля 2023 года Китай снизил закупки российской нефти на 23,2 процента по сравнению с июнем — до 8,07 миллиона тонн. Как ранее сообщало агентство Reuters, резкое сокращение импорта могло быть связано с наращиванием поставок из Ирана, который предлагает сырье по более низкой стоимости, чем Россия.

В начале сентября Министр нефти и газа Индии Хардип Пури пообещал снизить зависимость страны от поставок российского сырья. В качестве одного из аргументов в пользу сокращения импорта из РФ он назвал «гораздо более привлекательные» цены на нефть в странах Персидского залива.