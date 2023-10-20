Курс евро опустился ниже 101 рубля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 101 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в моменте опустился ниже отметки в 101 рубль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте площадки.

Ближе к 14:50 по московскому времени котировки европейской валюты вновь превысили эту отметку и достигли значения в 101,07 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,73 процента. Однако уже к 15:00 курс евро опустился до 100,97 рубля.

20 октября в ходе торгов на Мосбирже схожую динамику демонстрировал курс доллара. На момент открытия сессии американская валюта стоила 97,27 рубля. Однако в дальнейшем котировки снизились до 95,79 рубля. Таким образом, с утра мировая резервная валюта теряла больше рубля.

Ближе к 14:55 по московскому времени курс доллара продолжил снижение до 95,37 рубля. В итоге суммарный спад с начала торгов составил 1,67 процента. Вместе с ведущими западными валютами падал и курс юаня. С начала торгов 20 октября китайская валюта ослабла к российской до отметки в 13 рублей. Снижение составило 0,2 процента.