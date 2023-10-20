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12:22, 20 октября 2023Среда обитания

Россияне начали скупать жилье в Мариуполе

Эксперт Шарипов: российские строители и военные начали скупать жилье в Мариуполе
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Imago / EHL Media / Erik-Holm Langho / Globallookpress.com

Жилье в Мариуполе и других новых регионах начали скупать российские строители и военные. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

«Жилье в новых регионах покупают не только местные жители, но и российские строители и военные, которые хотят остаться либо на реабилитацию, либо на покой, либо на отдых на море», — пояснил директор компании «Роскапстрой-НР», созданной по поручению Минстроя для выполнения функций генподрядчика и техзаказчика в новых субъектах Ильдар Шарипов.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются Мариуполь и другие прибрежные города — их эксперт назвал денежным местом.

До конца 2023 года Минстрой России планирует восстановить 7413 объектов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — 151 из них придется строить заново, рассказал директор департамента реализации специального инфраструктурного проекта ведомства Александр Корж. По его словам, 4018 объектов — это многоквартирные дома. Жилье в них можно будет купить с использованием льготной ипотеки.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что российские власти приняли решение не восстанавливать некоторые города в новых регионах. В ведомстве объяснили это тем, что сейчас вести работы в части городов опасно. Также восстановление будет бессмысленным, потому что в городах не осталось людей. Позже Минстрой опроверг слова главы ведомства, уточнив, что работы будут выполняться в порядке приоритетности.

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