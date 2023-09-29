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15:21, 29 сентября 2023Среда обитания

Минстрой опроверг решение не восстанавливать часть городов в новых регионах

Минстрой: работы по восстановлению проведут в каждом освобожденном городе

Фото: John Moore / Getty Images

В Министерстве строительства и ЖКХ России опровергли решение не восстанавливать часть городов в новых регионах страны, о котором ранее распространилась информация в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Восстановительные работы при координации Минстроя России развернуты на всей освобожденной территории новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте», — уточнили представители Минстроя.

Однако в ведомстве отметили, что есть приоритетность работ. Наиболее социально значимые объекты восстанавливают в первую очередь, а те, что не так необходимы для жизнедеятельности, — позже. «Всего в 2023 году запланировано восстановить более 6000 объектов, в том числе с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду», — подчеркнули в Минстрое.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что российские власти приняли решение не восстанавливать некоторые города в новых регионах. В ведомстве объяснили это тем, что сейчас вести работы в части городов опасно. Также восстановление будет бессмысленным, потому что в городах не осталось людей.

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    Нина Ташевская
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