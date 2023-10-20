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13:21, 20 октября 2023Россия

Массовая драка из-за женщины в центре Петербурга попала на видео

«Фонтанка»: массовая драка у кафе в центре Петербурга произошла из-за женщины

Массовая драка у кафе «Каттакурган» в центре Санкт-Петербурга произошла из-за женщины. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».

На представленном видеоролике видно, что группы молодых людей ссорятся прямо на проезжей части. Затем они продолжают выяснять отношения на кулаках и не торопятся освобождать дорогу автомобилю экстренной службы.

Как выяснило издание, в отдел полиции доставили 12 человек. Еще двое участников драки оказались там же, но после посещения больницы.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что схлестнулись иностранцы, которые отдыхали в «Каттакургане». Поводом стала единственная на две компании женщина.

Позднее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объявили, что работа кафе была приостановлена.

Ранее сообщалось, что жители Приволжска Ивановской области подрались с мигрантами, работающими на обувной фабрике.

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      Анна Щербакова
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