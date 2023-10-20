Мэры городов ХМАО начали записывать видео в поддержку осудившей СВО губернатора

Мэры городов ХМАО начали записывать видео в поддержку Комаровой, осудившей СВО

Мэры городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начали записывать видео в поддержку главы региона Натальи Комаровой, которая до этого осудила проведение специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Они предложили представителям Следственного комитета России и прокуратуре привлечь к ответственности тех, кто распространял в соцсетях видео с критическими словами губернатора.

Как утверждает «Подъем», первой ролик в поддержку Комаровой разместила глава города Радужный Наталья Гулина. В нем она настаивала, что пора «прекратить безобразие в соцсетях», и упомянула, что сама становилась жертвой «атаки ботов».

В свою очередь мэр Пыть-Яха Александр Морозов попросил привлечь виновных лиц, «распространяющих в социальных сетях ложные, не соответствующие действительности сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию губернатора ХМАО». Он подчеркнул, что злопыхатели хотели оклеветать Комарову.

До этого стало известно, что власти Югры решили проблему со снаряжением для военных после заявлений губернатора.

15 октября Наталья Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска. Жена участника спецоперации пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Губернатор в ответ заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации.