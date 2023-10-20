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10:18, 20 октября 2023Россия

Многодетная россиянка напилась и пыталась задушить четырехлетнего сына

В Свердловской области пьяная многодетная мать пыталась задушить 4-летнего сына

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Каменском районе Свердловской области многодетная мать напилась и пыталась задушить четырехлетнего сына. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

По сведениям издания, россиянка с мая 2021 года по январь 2022 года систематически избивала 12-летнего и четырехлетнего мальчиков.

В свердловской прокуратуре пояснили, что женщину признали виновной в истязании, кроме того, ее решили привлечь к ответственности за угрозу расправы над четырехлетним ребенком.

Ближайшие три года и шесть месяцев россиянка проведет в колонии общего режима. Многодетная мать также должна выплатить детям компенсацию морального вреда — 600 тысяч рублей.

Мальчиков после случившегося передали отцу.

Ранее сообщалось, что в поселке Хор Хабаровского края 35-летняя многодетная мать избила во дворе 11-летнего школьника. Мальчика сумели оттащить от разъяренной женщины другие жители поселка.

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      Анна Щербакова
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