В российском регионе 35-летняя многодетная мать избила школьника

KP.RU: в Хабаровском крае 35-летняя многодетная мать избила во дворе школьника

В поселке Хор Хабаровского края 35-летняя многодетная мать избила во дворе 11-летнего школьника. О происшествии в российском регионе сообщает KP.RU.

Женщина без видимых причин набросилась на мальчика, когда тот играл со сверстниками. Помочь ребенку решила местная жительница, которая наблюдала за ситуацией из автомобиля.

Однако многодетная мать выместила злобу и на ней. Спасительнице пришлось прятаться в машине.

Ребенка все же оттащили от разъяренной женщины другие жители российского села.

Позже старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева рассказала, что у мальчика диагностировали ссадины и ушиб. «Ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время мальчик находится дома, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — разъяснила она.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, была ли многодетная мать трезва в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга избил до разрыва селезенки ребенка, который дразнил его из-за фамилии.