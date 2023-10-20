МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации российских спортсменов

МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на слова президента Российской Федерации Владимира Путина об этнической дискриминации российских и белорусских спортсменов, отвергнув его обвинения. Об этом сообщает NTB.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются "этнической дискриминацией"», — заявили в организации. В МОК отметили, что рекомендации, опубликованные в марте, являются ответом на нарушение Олимпийской хартии властями России и Белоруссии.

19 октября Путин назвал отстранение спортсменов из России этнической дискриминацией. «Мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», — заявил президент.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.