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08:35, 20 октября 2023Россия

Москвичке запретили покормить младенца в аэропорту со словами «такие стандарты»

В аэропорту Иркутска москвичке запретили покормить пятимесячного сына

Фото: Unsplash

В аэропорту Иркутска москвичке запретили покормить пятимесячного сына со словами «у нас такие стандарты». Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По данным издания, жительница столицы с младенцем после рейса решила зайти в помещение для пеленания. Однако сотрудники воздушной гавани в городе на Ангаре не стали ее пускать, мотивируя это тем, что такие удобства предназначены только для вылетающих.

О произошедшем москвичка рассказала супругу. Мужчина обратился в прокуратуру. По правилам, пользоваться комнатой для пеленания могут и прибывшие, но лишь полчаса после посадки в аэропорту.

Ранее сообщалось, что мать бросила избитого годовалого ребенка в захламленной квартире в районе Куркино на северо-западе Москвы. О ситуации сотрудникам правоохранительных органов рассказали соседи, которые долгое время слышали плач мальчика.

Столичная прокуратура организовала проверку. Позже задержали сожителя матери.

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      Анна Щербакова
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