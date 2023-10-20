Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 20 октября 2023Бывший СССР

На Мальте анонсировали международную встречу по Украине

МИД Мальты анонсировал международную встречу по Украине 28-29 октября

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Мальте анонсировали международную встречу по Украине, которая пройдет 28-29 октября. Об этом говорится в заявлении МИД средиземноморской республики.

В ведомстве уточнили, что мероприятие будет посвящено обсуждению украинской «формулы мира». Там также отметили, что предстоящие переговоры станут «продолжением июньской встречи в Копенгагене и августовской встречи в Джидде».

Ранее сообщалось, что о проведении переговоров по украинской «формуле мира» на Мальте с партнерами Киева договорился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Отмечалось, что он, в частности, планирует провести встречу советников по нацбезопасности и политических советников.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

      Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины

      Жителей одной страны предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

      В российском городе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем

      Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов

      Исследователь указал на одну деталь при взрыве на ядерном полигоне в Неваде

      Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки сотруднику ГАБТа

      Израиль заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников у ХАМАС

      Россиянам рассказали о последствиях употребления вина при похудении

      Курс евро опустился ниже 101 рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости