МИД Мальты анонсировал международную встречу по Украине 28-29 октября

На Мальте анонсировали международную встречу по Украине, которая пройдет 28-29 октября. Об этом говорится в заявлении МИД средиземноморской республики.

В ведомстве уточнили, что мероприятие будет посвящено обсуждению украинской «формулы мира». Там также отметили, что предстоящие переговоры станут «продолжением июньской встречи в Копенгагене и августовской встречи в Джидде».

Ранее сообщалось, что о проведении переговоров по украинской «формуле мира» на Мальте с партнерами Киева договорился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Отмечалось, что он, в частности, планирует провести встречу советников по нацбезопасности и политических советников.