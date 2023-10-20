На Украине назвали сумму потраченных в 2023 году на оборону денег

Премьер Шмыгаль: Украина потратила на оборону в 2023 году более 1 трлн гривен

Украина в 2023 году потратила на оборону более одного триллиона гривен. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, за девять месяцев 2023 года Украина потратила 2,1 триллиона гривен из общего фонда государственного бюджета. Из них 682 миллиарда потратили на зарплаты военным, а 349 миллиардов — на закупку необходимого: техники, оборудования, вооружений, амуниции и так далее.

«Собственно, половина всех средств, которые мы тратим, идет на оборону и безопасность нашей страны», — сказал Шмыгаль.

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что страна потратила на военные нужды почти 60 процентов государственного бюджета. Ведомство уточнило, что средства были направлены на денежное обеспечение военнослужащих, приобретение военной техники, вооружения и боеприпасов, медицинское обеспечение и на другие траты.