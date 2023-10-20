Украина потратила почти 60 процентов бюджета на военные нужды

Минфин Украины: расходы на военные нужды составили почти 60 процентов бюджета

Украина потратила на военные нужды почти 60 процентов государственного бюджета. Об этом сообщает министерство финансов страны в Telegram.

«За первые девять месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен (более 34,3 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»), или 59,3 процента от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что средства были направлены на денежное обеспечение военнослужащих, приобретение военной техники, вооружения и боеприпасов, медицинское обеспечение и на другие траты.

Ранее украинские депутаты одобрили проект госбюджета на 2024 год с рекордными дефицитом и расходами. Предусмотренные доходы бюджета составляют 1,746 триллиона гривен, а расходы — 3,308 триллиона гривен.