Представитель кабмина Украины Мельничук сообщил об отмене переписи населения

На Украине отказались от проведения переписи населения в 2023 году. Об этом сообщил представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

«Признано утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года "О проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения"», — сообщил он.

Представитель кабмина рассказал, что Государственной службе статистики было поручено внести предложение о проведении переписи после прекращения или отмены военного положения.

В 2022 году украинский министр Олег Немчинов сообщил о планах провести всеукраинскую традиционную перепись населения в 2023 году. Она должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии.

