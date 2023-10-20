На Украине выявили обманывающий казахстанцев мошеннический кол-центр

МВД Казахстана выявило на Украине кол-центр, обманывавший казахстанцев

Министерство внутренних дел Казахстана выявило на территории Украины мошеннический кол-центр, который обманывал исключительно казахстанцев. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Игорь Лепеха, передает РИА Новости.

По его словам, местоположение кол-центра было установлено силовиками в декабре 2022 года. «С выездом на место, совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован», — заявил Лепеха.

В результате операции было задержано 40 человек, изъято большое количество техники. В настоящее время, по словам замглавы МВД, эксперты занимаются разблокировкой электроники и извлечением данных о казахстанцах, которых мошенники успели обмануть.

Ранее телефонная мошенница с Украины рассказала, что сталкивается со сложностями при обмане россиян. Она призналась, что хотела обманывать жителей России и похищать их деньги, но обманывать пенсионеров ей бывало очень сложно.