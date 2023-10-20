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13:27, 20 октября 2023Из жизни

Затонувший 130 лет назад корабль случайно нашли биологи

В озере Гурон нашли затонувший 130 лет назад корабль

Фото: Renata Brito / AP Photo

Ученые случайно нашли на границе Канады и США затонувший 130 лет назад корабль. Об этом пишет CBS News.

В октябре 1835 года, во время снежного шторма, корабль «Африка» вез на буксире судно «Северн», они перевозили уголь. Погода была настолько плохой, что в какой-то момент буксировочный трос порвался, и «Северн» вынесло на полуостров Брюс в Канаде. Команду «Северна» спасли, а о месте крушения «Африки» ничего не было известно до недавнего времени.

Биологи Ивонн Дреберт и Зак Мельник снимали документальный фильм о живущих в озере Гурон устрицах, когда сделали неожиданную находку. «Мы получили подсказку от ученых, которые занимались оценкой количества рыбы в озере: они заметили аномалию в показаниях сонара — необычную выпуклость на плоском дне озера. Честно говоря, мы ожидали найти там кучу камней», — рассказал Мельник. Однако, когда они начали опускаться под воду в батискафе, они увидели под собой останки большого корабля «в идеальном состоянии, как будто он просто опустился с поверхности прямо на дно».

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«Африка», длина которой составляет 46 метров, ширина — около восьми метров, а высота — около четырех метров, лежит на глубине 85 метров. Корпус корабля целиком покрыт мидиями-кваггами, или пятнистыми мидиями — инвазивным видом, который как раз исследовали Дреберт и Мельник во время обнаружения корабля. Вокруг «Африки» разбросан уголь, который перевозили оба судна в момент крушения. Теперь специалисты, возможно, смогут выяснить причину, по которой затонул корабль, и восстановить ход событий.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения.

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      Антонина Черташ
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