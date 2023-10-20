Наследники Берлускони захотели уничтожить его коллекцию картин

Наследники Берлускони захотели уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони захотели уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, большая часть из собранных произведений не представляет ценности, а их содержание каждый год обходится наследникам политика в 800 тысяч евро (примерно 82 миллиона рублей). Картины хранятся на складе площадью 3200 квадратных метров рядом с виллой Аркоре под Миланом, где Берлускони прожил большую часть жизни.

Сообщается, что из 25 тысяч картин реальной ценностью обладают 6-7 произведений, написанных художниками Тицианом и Рембрандтом. Эксперты оценивают собрание в 20 миллионов евро (примерно 2 миллиарда рублей).

Экс-сотрудник Минкульта Италии и друг бывшего премьер-министра рассказал, что многие из картин политик приобрел во время бессонницы при просмотре телеканалов по типу «Магазина на диване».

Ранее стало известно, что в частной коллекции за пределами Италии, предположительно, обнаружили ранее неизвестную картину итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти.