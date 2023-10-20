Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:47, 20 октября 2023Культура

Наследники Берлускони захотели уничтожить его коллекцию картин

Наследники Берлускони захотели уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин

Фото: Ivan Romano / Getty Images

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони захотели уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, большая часть из собранных произведений не представляет ценности, а их содержание каждый год обходится наследникам политика в 800 тысяч евро (примерно 82 миллиона рублей). Картины хранятся на складе площадью 3200 квадратных метров рядом с виллой Аркоре под Миланом, где Берлускони прожил большую часть жизни.

Сообщается, что из 25 тысяч картин реальной ценностью обладают 6-7 произведений, написанных художниками Тицианом и Рембрандтом. Эксперты оценивают собрание в 20 миллионов евро (примерно 2 миллиарда рублей).

Экс-сотрудник Минкульта Италии и друг бывшего премьер-министра рассказал, что многие из картин политик приобрел во время бессонницы при просмотре телеканалов по типу «Магазина на диване».

Ранее стало известно, что в частной коллекции за пределами Италии, предположительно, обнаружили ранее неизвестную картину итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Lada, Aurus, УАЗ и Haval. На какие машины пересадят российских чиновников?

      Соратник Илона Маска оказался информатором спецслужб

      Следователи ЧП на Balticconnector выделили основного подозреваемого

      «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

      Россиянка выращивала коноплю и закатывала ее в трехлитровые банки на зиму

      В Москве мужчины сожгли флаг Израиля в поддержку Палестины и попали в полицию

      Стилистка перечислила россиянкам устаревшую осеннюю одежду

      Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вышли в свет в качестве пары

      МИД России осудил посещение японскими политиками храма Ясукуни

      Воздушная тревога в Севастополе закончилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости