Названа любимая россиянами замена Booking и Airbnb

«Яндекс Путешествия» стали любимым брендом россиян в сегменте туризма

Сервис бронирования «Яндекс Путешествия» назван любимым брендом россиян в сегменте туризма. Об этом свидетельствуют данные исследования Online Market Intelligence, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Портал, заменивший ушедшие Booking и Airbnb, стал первым в топ-20 сервисов для путешествий. Уточняется, что с 2022 года «Яндекс Путешествия» поднялись в перечне на три позиции, в 2023-м их выбрали 18,8 процента респондентов.

Отмечается, что впервые в рейтинг также вошли три российские технологические компании: «Яндекс», Сбер и Ozon.

По данным источника, в Online Market Intelligence провели количественное и качественное исследование. Сначала аналитики определили категории, которые характеризуют бренд как любимый или нелюбимый, а затем сформировали топ предпочитаемых россиянами сервисов. Исследование проводилось среди жителей больших городов со средним и выше доходом и в возрасте 18-55 лет.

Ранее россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс. Специалисты посоветовали туристам бронировать дорогое жилье не заранее, а за две-три недели до заезда. Многие отели снижают цены и предлагают дополнительные скидки, чтобы премиум-номера не пустовали.