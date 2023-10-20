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07:44, 20 октября 2023Экономика

Власти оценили идею приоритета российских товаров на маркетплейсах

Минэкономразвития: идея создать на маркетплейсах «российскую полку» нереализуема

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти назвали идею создать на маркетплейсах «российскую полку» нереализуемой. Так предложение отдавать приоритет при размещении отечественных товаров в интернет-магазинах оценили в Минэкономразвития, сообщает газета «Ведомости».

Законопроект о «российской полке» разработали депутаты Единой России при поддержке Минпромторга весной 2023 года, и сперва его требование распространялось лишь на офлайн-ритейлеров. Позже авторы документа решили распространить действие проекта на маркетплейсы, обязав их приоритетно размещать в поисковой выдаче 50 карточек с товарами российского происхождения.

Минэкономразвития назвал механизм реализации законопроекта неясным. Маркетплейсам придется придется перестраивать алгоритмы поисковой выдачи, чтобы их пользователи получали необходимый им результат с учетом требования закона,

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«Запрос формируется покупателем по заданным им критериям, в том числе посредством указания на конкретный товар. В этой связи безусловное первоочередное размещение предложений о заключении договора купли-продажи товаров российского происхождения может быть не обеспечено по техническим (объективным) причинам», — отметили в ведомости.

Сейчас маркетплейсы могут продвигать российские товары разными способами, например, выделение отечественной продукции с помощью специального фильтра или тематической подборки. По словам представителя «Яндекс.Маркета», рекомендательные алгоритмы выдают пользователям «наиболее релевантные для них товары», и те ориентируются на цену, скорость доставки и количество отзывов на товар. Изменение этих принципов может навредить продажам.

В апреле депутаты направили на согласование в правительство законопроект «о российской полке», предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции. Он затронет торговые сети с оборотом более двух миллиардов рублей в год. Авторы объясняют инициативу решением проблемы входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов. Чтобы считаться российским, товар должен быть произведен на территории страны, изготовителем должно быть российское физическое или юридическое лицо, не находящееся под контролем иностранцев, а торговый знак должен быть зарегистрирован в России.

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