США заявили о почти закончившихся средствах для Украины

Салливан: выделенные Конгрессом средства для помощи Киеву почти закончились

Выделенные Конгрессом США средства на оказание помощи Украине почти закончились. На это посетовал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Однако средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — заметил Салливан.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. Отмечалось, что Байден рассчитывает на поддержку обеих партий, поскольку проект отвечает интересам обеих сторон.

Американский лидер также называл помощь Израилю и Украине разумной инвестицией. По его мнению, такая политика будет приносить дивиденды будущим поколениям.