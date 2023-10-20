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18:43, 20 октября 2023Мир

США заявили о почти закончившихся средствах для Украины

Салливан: выделенные Конгрессом средства для помощи Киеву почти закончились

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выделенные Конгрессом США средства на оказание помощи Украине почти закончились. На это посетовал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Однако средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — заметил Салливан.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. Отмечалось, что Байден рассчитывает на поддержку обеих партий, поскольку проект отвечает интересам обеих сторон.

Американский лидер также называл помощь Израилю и Украине разумной инвестицией. По его мнению, такая политика будет приносить дивиденды будущим поколениям.

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      Алина Гончарова
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