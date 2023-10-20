Опубликованы кадры поездки Путина в штаб ВС России в Ростове

В сети появились кадры поездки Путина в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

В сети появились кадры поездки президента России Владимира Путина в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Их публикует «Звезда» в Telegram.

На кадрах видно, как глава государства выходит из машины и садится в автомобиль. Он доезжает до штаба Южного военного округа (ЮВО) и встречается с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Президент посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону вечером в четверг, 19 октября. Заслушав доклад Герасимова, Путин также пообщался с другими руководителями ведомства.

Герасимов доложил Путину, что войска решают задачи в соответствии с планом СВО. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин решил заехать в Ростов-на-Дону, возвращаясь из рабочей поездки в Китай и Пермь.