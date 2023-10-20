Украине предрекли ослабление из-за поддержки США Израиля

Военный эксперт Прохватилов: поддержка США Израиля ослабит Украину

Военная поддержка США Израиля, в частности, в вопросе поставки боеприпасов, дефицит которых наблюдается на всем Западе, может ослабить Украину. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Поставка США боеприпасов Израилю, безусловно, ослабит Вооруженные силы Украины (ВСУ)», — сказал Прохватилов.

Несмотря на то, что у Израиля есть своя современная техника и ей не требуется поддержка в таких объемах, как Украине, стране все равно необходимы боеприпасы, все остальное, по словам военного эксперта, второстепенно. Также он добавил, что Штаты поставили Израилю системы противоракетной обороны (ПВО), которые теперь тоже не достанутся Украине.

«Страна могла бы их получить и усилить свое контрнаступление, — заметил Прохватилов. — По моим данным, получить боеприпасы из других стран Запада Украина не сможет — истощение наблюдается везде, кроме того, поставки осуществляются не одномоментно. На какой-то период ВСУ будут ослаблены».

Ранее стало известно, что США планируют передать Израилю предназначавшиеся Украине снаряды. При этом ряд официальных лиц США предположил, что перенаправление боеприпасов не окажет немедленного влияния на боеспособность ВСУ.

