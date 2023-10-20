Ozon добровольно уйдет с американской биржи

Ozon уведомил NASDAQ о добровольном делистинге с биржи

Ozon объявил о добровольном уходе с биржи NASDAQ. Американские депозитарные акции (ADS) ретейлера будут исключены из списка Nasdaq Global Select Market и сняты с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщили в компании.

В российском ретейлере заявили об отсутствии оснований полагать, что торговля их акциями в США могла быть возобновлена и том, что решение позволит снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам. Уведомить о нем SEC планируется в срок до 30 октября. Решение об исключение ценных бумаг из биржевого списка NASDAQ вступит в силу не раньше чем через десять дней после подачи соответствующей формы.

«Фактически торги на NASDAQ были приостановлены более полутора лет назад. Делистинг не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость нашей компании» — пояснили в компании, отметив, что ее ценные бумаги продолжат обращаться на Московской бирже и Международной бирже Астаны. В Ozon также пообещали продолжить публикацию отчетности на английском языке на своем сайте.

Торги акциями Ozon на Nasdaq были остановлены 28 февраля 2022 года, а 15 марта биржа уведомила, что готовится исключить их из своего списка. Компания дважды обжаловала решение о принудительном делистинге, подчеркнув, что не допускала нарушений правил и процедур Nasdaq, но обе апелляции были отклонены.