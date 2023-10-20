Пакистанский министр присвоил мебель москвички

Пакистанский торгпред снимал квартиру у москвички и задолжал ей мебель

Министр торгового отдела посольства Пакистана Мухаммад Шаукат Хайят задолжал москвичке 80 тысяч рублей за мебель. Иностранец снимал у нее квартиру на Новинском бульваре, сообщает Mash.

Договор аренды торгпред заключил с Еленой в октябре 2022 года. По просьбе арендатора, владелица квартиры привезла ему свой кожаный диван, журнальный столик и детскую кроватку. В сентябре 2023-го мебель понадобилась самой Елене. На требование хозяйки пакистанец ответил отказом. По ее словам, арендатор не доступен для связи и вовсе пропал. Тогда Елена решила написать заявление в полицию.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально проучил жильца, не желавшего платить ему за комнату. Когда арендатор в очередной раз заявил, что не сможет заплатить, то владелец жилья тайком пририсовал женщинам из его эротических журналов бабушкины панталоны.