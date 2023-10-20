Пара занялась сексом в море на глазах у детей и прослыла «свиньями»

Влюбленные занялись сексом в море на курорте Колумбии и прослыли «свиньями». Инцидент попал на видео, подробностями делится таблоид Daily Star.

По данным источника, пара совокупилась в воде рядом с туристическим катером на островах Росарио в Колумбии. Это происходило на глазах у детей и других взрослых, которые купались в нескольких метрах от влюбленных. Личности нарушителей остаются неизвестными.

Как пишет издание, поведение молодых людей возмутило пользователей соцсетей. «Жаль, что их не избили за неуважительное поведение свиней», «Уважения и осмотрительности больше не существует», «Моральные ценности и уважение к другим потеряны», — комментировали они.

Однако нашлись и те, кто поддержал влюбленных. «Мы постоянно видим войны, почему бы не посмотреть на любовь? Миру нужно больше любви и меньше войн», — написал один из комментаторов.

Ранее двое пассажиров EasyJet занялись сексом в туалете самолета по пути на Ибицу. Бортпроводник открыл дверь уборной и застал пару, однако они не стали останавливаться. Инцидент попал на видео.