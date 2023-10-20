Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:41, 20 октября 2023Путешествия

Пара занялась сексом в море на глазах у детей и прослыла «свиньями»

Кадр: Daily Star

Влюбленные занялись сексом в море на курорте Колумбии и прослыли «свиньями». Инцидент попал на видео, подробностями делится таблоид Daily Star.

По данным источника, пара совокупилась в воде рядом с туристическим катером на островах Росарио в Колумбии. Это происходило на глазах у детей и других взрослых, которые купались в нескольких метрах от влюбленных. Личности нарушителей остаются неизвестными.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Как пишет издание, поведение молодых людей возмутило пользователей соцсетей. «Жаль, что их не избили за неуважительное поведение свиней», «Уважения и осмотрительности больше не существует», «Моральные ценности и уважение к другим потеряны», — комментировали они.

Однако нашлись и те, кто поддержал влюбленных. «Мы постоянно видим войны, почему бы не посмотреть на любовь? Миру нужно больше любви и меньше войн», — написал один из комментаторов.

Ранее двое пассажиров EasyJet занялись сексом в туалете самолета по пути на Ибицу. Бортпроводник открыл дверь уборной и застал пару, однако они не стали останавливаться. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали взрыв на ядерном полигоне в США

      Глава Нагорно-Карабахской республики рассказал о невозможности ее упразднения

      Песков порассуждал о популярности Путина в мире

      Пересмотрена теория о формировании звезд в звездных яслях

      В Кремле раскритиковали Байдена за сравнение действий Путина и ХАМАС

      Байден зачитал инструкции с телесуфлера

      Вяльбе пожаловалась на нехватку ресурсов при подготовке лыжников

      53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты

      Ипотека оказалась почти вдвое дороже аренды в крупных городах России

      В Кремле прокомментировали дератификацию договора о запрете ядерных испытаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости