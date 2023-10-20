Пекин ответил на доклад Пентагона о ядерном оружии Китая

МИД КНР: доклад Пентагона о ядерном оружии Китая полон предрассудков

Доклад Пентагона о том, что Китай, вероятно, будет иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году, полон предрассудков и искажает факты. Об этом заявили в МИД КНР, передает Reuters.

Ведомство отвергло выводы американской стороны и заявило о приверженности Китая мирному развитию. В МИД также ответили на опасения Вашингтона, подчеркнув, что ни одна страна не будет находиться под угрозой применения китайского ядерного оружия до тех пор, пока не станет представлять угрозы для КНР.

Ранее Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил призвала Белый дом усилить американский ядерный потенциал ввиду возможного начала одновременной войны с Россией и Китаем. Парламентарии допустили сценарий конфликта с применением как обычных, так и ядерных вооружений.

Согласно оценке комиссии, Россия является страной с самым большим ядерным потенциалом, и ее лидерство в этой сфере сохранится как минимум до 2035 года. В Конгрессе отметили, что Китай не следует рассматривать в качестве меньшей угрозы, исходя из количественной оценки его ядерного арсенала. По прогнозу комиссии, в случае начала ядерного конфликта Пекин будет наносить точечные ядерные удары и задействует весь потенциал Народно-освободительной армии Китая, которая имеет количественное преимущество в личном составе и конвенциональных вооружениях.