Переспавшая с 300 людьми за год модель OnlyFans назвала один минус своей работы

Жительница Австралии Энни Найт не скрывает, что за год переспала с 300 людьми и сколотила целое состояние на откровенных снимках. На историю девушки, продающей свои обнаженные фото на сайте OnlyFans, обратило внимание издание Mirror.

Страницу на платформе для взрослых 26-летняя Энни Найт завела, чтобы просто скопить на дом, однако финансовый успех превзошел ее ожидания. Каждый год, по словам модели, она зарабатывает до 1,8 миллиона австралийских долларов (примерно 111 миллионов рублей). Единственным минусом своей работы Найт назвала комментарии ненавистников. «В основном это мужчины. Они говорят ужасные вещи и критикуют мою внешность. Больше всего любят оставлять комментарии про мой массивный лоб», — призналась она в эфире популярного австралийского радиошоу The Kyle And Jackie O Show.

Кроме того, уточнила Найт, после того как информация о ней попала в прессу, ее уволили с официальной работы. Работодатель сослался на то, что у нее не было разрешения на ведение собственного бизнеса в рабочее время, и не оценил распространение порнографических снимков сотрудницы в интернете. Ню-модель призналась, что увольнение ее разозлило, но работа все равно была нелюбимой. «Прекрасно, что меня отпустили, я стала счастливее и свободней. На этой работе я зарабатываю гораздо больше», — заявила она.

Сексом Найт не зарабатывает — им она занимается для удовольствия. В день, по словам женщины, она может переспать с пятью партнерами, с которыми знакомится в дейтинговых приложениях. Также у нее есть список людей для регулярных интимных встреч.

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