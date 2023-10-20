Поддержавшая Палестину Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

Поддержавшая Палестину модель Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

Американская модель Джиджи Хадид, которая поддержала Палестину в конфликте с Израилем, вышла в свет с охраной на фоне угроз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летнюю манекенщицу заметили на торжественном открытии первого магазина собственного бренда одежды Guest In Residence в Нью-Йорке. Отмечается, что на мероприятии знаменитость сопровождали два телохранителя. На размещенных кадрах видно, что девушка одета в белый свитер, кожаную юбку с разрезом и высокие черные сапоги.

11 октября Хадид опубликовала в соцсетях послание, в котором сообщила, что сочувствует палестинцам, годами живущим в условиях оккупации. При этом она осудила террор в отношении мирных жителей. «Подобное терроризирование не соответствует движению "Свободная Палестина" и не приносит ему никакой пользы», — уточнила она.

Позже семье Хадид начали поступать анонимные угрозы. По словам приближенных источников к TMZ, сестре и брату манекенщицы Белле и Анвару, а также их родителям Мохамеду и Иоланде на электронную почту и в социальных сетях начали поступать письма о расправе.

