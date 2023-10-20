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07:02, 20 октября 2023Забота о себе

Пользователи Reddit рассказали о самых неожиданных предложениях секса

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали о поступавших им предложениях секса, которые они считают самыми неожиданными. Согласившиеся на подобную инициативу люди рассказали о своем опыте в разделе AskReddit.

Один из мужчин самым неожиданным назвал предложение интимной связи от бывшей начальницы. Они с несколькими коллегами отметили в баре конец связанного с пандемией локдауна, после чего он захотел уехать.

Она отправилась за мной в мою машину и сказала: «Но если ты уйдешь сейчас, мы не сможем заняться сексом». И схватила меня за член. Мы оба три месяца не видели людей противоположного пола, с которыми можно было бы переспать. Это случилось один раз и ничего не значило, но я ни о чем не жалею

tinyhorsesinmyteaпользователь Reddit

Другой комментатор вспомнил, как во время путешествия в другую страну решил сделать татуировку и в салоне встретился с заметно нервничавшей женщиной.

После сеанса мы отправились перекусить пиццей, потом зашли в магазинчик — на ее вторую работу. Я попросил ее сфотографировать татуировку — она у меня на спине. Девушка ответила, что фото можно сделать у нее дома, потому что там лучше свет. А у себя дома она просто прыгнула в мои объятия и начала меня целовать. Мы трахались две недели, потом разбежались. Больше татуировок я делать не буду, этот опыт был слишком хорош!

Chanchito171пользователь Reddit
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Еще один мужчина поделился своей удивительной историей — ему секс предложила 60-летняя подруга его тети.

Она следит за собой, тело у нее лучше, чем у большинства 20-летних, честно. Она страдала от разбитого сердца, я тоже, мы делились переживаниями, перекусили вместе. Еще одной неожиданностью стало то, что она истерически смеется во время оргазма

Sc1zzenпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали основные ошибки, которые мужчины допускают в отношениях с женщинами. Один из комментаторов назвал промахом то, что некоторые переносят опыт из предыдущих отношений в нынешние.

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      Александра Лисица
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