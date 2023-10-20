Попытка оппозиции Молдавии отправить в отставку правительство провалилась

Оппозиция Молдавии не набрала голоса для вотума недоверия правительству Речана

Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержали вынесение вотума недоверия правительству Дорина Речана. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу, передает РИА Новости.

Инициатором был оппозиционный блок коммунистов и социалистов. В поддержку проголосовали только 16 из 82 депутатов, присутствовавших на заседании. «Проект вотума недоверия набрал 16 голосов, а вас в зале 19, трое спали», — сказал Гросу, обращаясь к представителям оппозиции.

Ранее в октябре вице-спикер молдавского парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что президент Молдавии Майя Санду превышает свои должностные полномочия, подвергая сомнению необходимость сохранения нейтрального статуса страны.

5 октября представители блока коммунистов и социалистов выдвинули инициативу о вотуме недоверия правительству. Сопредседатель блока, бывший президент Молдавии Владимир Воронин отмечал, что оппозиция хочет получить возможность задать вопросы членам правительства, чтобы доказать, что власти «не способны организовать нормальную эффективную работу государственных служб».