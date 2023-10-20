Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 20 октября 2023Мир

Андрей Воробьев посетил Китай

Воробьев рассказал о возможностях Китая на авторынке Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Губернатор Московской области в ходе визита в Китайскую Народную Республику встретился с первым заммэра Чунцин Ченом Мингбо. На встрече присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин. Одной из ключевых тем стала автомобильная промышленность, кроме того, речь шла о совместных образовательных программах.

«Наш президент постоянно подчеркивает особые отношения с Китайской Народной Республикой и ее лидером, председателем Си Цзиньпином. Мы этим очень дорожим и считаем, что со своей стороны должны поддерживать и вносить свою лепту в эти коммуникации, отношения и взаимодействие между странами. Китайская автомобильная промышленность растет, и, конечно, на текущем этапе логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас ряд встреч с автомобильными производителями, гигантами. Вы знаете, что сегодня многие европейские компании ушли, и для китайских друзей есть прекрасная возможность зайти на привлекательный рынок», — отметил Воробьев.

Чунцин — крупнейший город КНР и мира по населению и территории — около 33 миллионов человек. Чен Мингбо рассказал, что он играет большую роль в развитии промышленности всего Китая. В городе представлены практически все отрасли, в том числе самые передовые, такие как создание новых источников энергии, технологии высокоскоростной передачи данных.

«Мы очень рады видеть вас, Андрей Юрьевич, и вашу делегацию в городе Чунцин. В марте этого года наш председатель Си Цзиньпин посетил Россию, и главы наших государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества. Чунцин в свою очередь тоже изучает возможность укрепления всесторонней связи с Россией, в том числе в сферах энергетики, торговли и транспорта. Сейчас у нас более 20 автомобильных предприятий, а также свыше 1000, где производят запчасти для машин. В Чунцине большой рынок, в том числе промышленных товаров, автомобильных запчастей, которые можно экспортировать на зарубежный рынок», — отметил Мингбо.

В ходе встречи Андрей Воробьев отметил, что для Московской области и страны в целом очень важны партнерские отношения в сфере образования, обмен практиками.

«Мы благодарны Китаю за его последовательную политику и возможность сотрудничать в разных сферах деятельности, не только в экономике. Буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области имели возможность посетить школы и университеты Китая, знакомясь с нюансами, современными методиками образования. И такое сотрудничество в этой сфере также важно. Сегодня наиболее востребованные у нас языки — это китайский и английский, мы их с удовольствием изучаем. Я знаю, что и в Китае изучают русский. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами», — сказал Воробьев.

В ходе встречи Андрей Воробьев и Чен Мингбо договорились организовать участие китайских педагогов в преподавании китайского языка в подмосковных школах.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

      В Петербурге три человека поели грибов и попали в больницу

      Московским водителям дали один совет

      В США указали на серьезный удар по Киеву от продвижения российских войск

      Фанаты Шатунова раскритиковали исполнение певцом SHAMAN песни «Седая ночь»

      В крупнейшей экономике Европы обрушились цены на электроэнергию

      США невольно проспонсировали ракетную программу КНДР

      Медведев назвал запрет Киевом УПЦ «замешанной на кокаине и сатанизме» политикой

      ФСБ предупредила о частных попытках аферистов получить данные врачей и учителей

      Пьяного 13-летнего россиянина прилюдно изнасиловали карандашом в день рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости