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07:26, 20 октября 2023Россия

Правительство утвердило ужесточение контроля за движением электросамокатов

«Ъ»: правительство утвердило ужесточение контроля за передвижением СИМ в России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство утвердило «дорожную карту», которая подразумевает ужесточение контроля за передвижением электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил источник «Коммерсанта».

План кабмина, где прописаны «мероприятия, направленные на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение дорожного движения при их использовании», состоит из 27 пунктов. Предполагается, что их действие распространится на 2023-2025 годы, Минтранс подготовит соответствующий проект поправок к КоАП — их должны принять до 29 декабря.

Сейчас для водителей электросамокатов и других СИМ действует максимальный штраф в размере 1500 рублей. Пока неизвестно, какую сумму он составит в новой редакции правил. Помимо этого, в поправках будут уточняться понятия «СИМ», «электровелосипед», «мопед» и «мотоцикл», туда также добавят термин «лицо, использующее для передвижения СИМ» и термин «опережение пешехода».

Пользователи СИМ будут обязаны останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, в ПДД пропишут правила остановки и стоянки для СИМ и введут новые знаки, означающие парковки для самокатов.

Минтранс, МВД, Минцифры и Минэкономразвития также разработают поправки к федеральному закону «Об организации дорожного движения», где пропишут обязанность всех владельцев СИМ вносить сведения о своих транспортных средствах в создаваемый федеральный реестр. Туда же впишут механизмы, которые будут помогать контролировать соблюдение ПДД.

В России с 1 марта начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.

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      Анастасия Шейкина
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