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18:36, 20 октября 2023Забота о себе

Психолог перечислила способы распознать ложь

Психолог Наумова: некоторые люди прикрывают рот рукой, когда лгут

Фото: Unsplash

Во время диалога лжеца может выдать его тело, предупредила психолог Наталья Наумова. Способы распознать, когда собеседник говорит неправду, она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, во время разговора следует обращать внимание на то, что делают глаза, руки и ноги собеседника, если есть повод не доверять ему. Она подчеркнула, что некоторые прикрывают рот рукой, смотрят в сторону или влево и вверх, а также теребят одежду, когда лгут.

Психотерапевт Евгений Фомин добавил, что после заданных вопросов лгущий человек может побагроветь, засуетиться или начать нервно подбирать слова, которые в его представлении должны стать удовлетворяющим собеседника ответом.

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      Александра Лисица
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