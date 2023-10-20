Раскрыты последствия взрыва на ядерном полигоне в Неваде

ICAN: испытание США на полигоне в Неваде увеличивает риски ядерной войны

Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт заявил, что проведенное США испытание химического вещества на полигоне в Неваде и выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) усилят напряженность в отношениях между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сегодня риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен окончания холодной войны.

Бернетт подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются улучшить свои возможности по наблюдению за усилиями других государств по разработке и модернизации ядерного оружия.

Собеседник агентства заявил о важности ДВЗЯИ и Договора о запрещении ядерного оружия, учитывая последствия возможного возобновления ядерных испытаний «с точки зрения долгосрочного ущерба здоровью людей и радиоактивного загрязнения окружающей среды».

США провели подземный взрыв на ядерном полигоне в Неваде 18 октября. В тот же день Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, 25 октября его должен рассмотреть Совет Федерации. Как сообщило американское Минэнерго, это был химический, а не ядерный взрыв, а его целью в Вашингтоне назвали улучшение системы обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний. Отмечается, что таким образом США улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.