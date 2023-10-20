Режиссеры якутской «новой волны» объяснили причину успеха своих фильмов

Режиссер Степан Бурнашев связал успех якутского кино с опытом древних сказителей

Причина успеха якутского кино в России может быть связана с опытом древних якутских сказителей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил режиссер Степан Бурнашев, представитель якутской «новой волны».

По мнению снявшего фильмы «Айта» и «Черный снег» режиссера, допустимо проведение параллели между произведениями якутского кино и якутским эпосом Олонхо.

«На протяжении веков сказители ходили из дома в дом и рассказывали суперфэнтезийные истории. "Властелин колец" отдыхает. Они рассказывали эти истории несколько дней, а их слушали. У людей развивалась фантазия, мышление», — объяснил популярность Бурнашев.

Также в качестве причины успеха якутского кино он назвал демонстрацию фильмов на большом экране с самого начала нулевых, когда конкуренция была не так высока. «Оказалось, что смотреть на большом экране якутское кино на якутском языке так же круто, как голливудское или общероссийское. Многие это осознали и начали повально снимать. И зритель поначалу повально без разбора шел на все. Постепенно количество переросло в качество», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что правительство России получило задание создать в Якутске кинопавильон полного цикла.